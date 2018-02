Roma, voragine alla Balduina: parcheggio sotto accusa, arrivano i primi due indagati

di Mauro Evangelisti

Tre piani sotto terra per il parcheggio. Le paratie di protezione insufficienti. Le infiltrazioni d'acqua perché forse gli scavi hanno raggiunto una falda e uno precedente smottamento sottovalutato l'8 febbraio. Sono le direttrici dell'inchiesta della Procura, che ha già iscritto due persone nel registro degli indagati per crollo colposo dopo che mercoledì pomeriggio è venuto giù un pezzo di strada a ridosso del cantiere di via Livio Andronico dove si devono costruire tre palazzine. Il fronte...