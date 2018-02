Roma, violenta 75enne a piazza Vittorio: «Il nigeriano era stato espulso»

di Alessia Marani

L'ultimo ordine di espulsione lo aveva colpito nel 2016 ma era ancora in Italia e l'altra notte, a Roma, ha abusato di una clochard tedesca di 75 anni che aveva trovato riparo sotto i portici della centrale piazza Vittorio. Lui, Nelson Kadowa, senegalese senza fissa dimora, due arresti per droga alle spalle, 31 anni (ma in passato ha fornito una sfilza di alias con date di nascita differenti) ora è dietro le sbarre di Regina Coeli per violenza sessuale. I carabinieri lo hanno inseguito e fermato subito dopo lo stupro. Quando il...