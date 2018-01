Rifiuti, il soccorso per Roma dagli impianti di Ostia e Aprilia

di Lorenzo De Cicco

Nel Pd il colpo in canna lo avevano da tempo: «Ostia è un'altra Parma», dicono per sottolineare che il M5S, sia nella Capitale che in Emilia, se n'è infischiato delle promesse elettorali. «Niente inceneritore», disse Pizzarotti quando era solo un combattivo aspirante sindaco grillino, ancora lontanissimo dall'epurazione decisa quattro anni dopo via Blog. «I rifiuti ad Ostia? Mai!», gridavano (e postavano) i pentastellati romani fino a poche settimane fa. Senza sapere - dando per...