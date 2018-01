Rifiuti a Roma, Di Maio: «Governatori Pd usano i romani per campagna elettorale»

«La regione Emilia ha un costo di 180 euro a tonnellata, l'Abruzzo di 1590 euro a tonnellata. Noi per far risparmiare i romani scegliamo la Regione che ha meno costi. I presidenti di Emilia-Romagna, Abruzzo e Lazio sono dello stesso partito, usano i romani per la campagna elettorali, stanno maliziosamente rilasciando interviste e temporeggiando per la campagna». Lo afferma il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Porta a Porta soffermandosi sul caso rifiuti di Roma.

Marted├Č 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13



