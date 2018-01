Rifiuti, Roma ha solo 5 giorni per evitare il collasso

di Lorenzo De Cicco e Fabio Rossi

A Palazzo Chigi seguono la crisi dei rifiuti romani con preoccupazione. E invitano il Campidoglio ad agire, perché un rinvio delle soluzioni «non sarebbe più comprensibile». «Roma non può permettersi l'emergenza», ha detto in chiaro il ministro Galletti, mentre il governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, ha spedito a Virginia Raggi una lettera con le condizioni della sua Regione per accogliere i camion carichi di monnezza romana. Messaggio chiaro: la Capitale voti subito un piano...