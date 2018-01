Caos rifiuti a Roma, D'Alfonso: Raggi ammetta gli errori

di Lorenzo De Cicco

«La Raggi vuole una mano dall'Abruzzo? Bene, ma prima riconosca che c'è un problema, dica la verità sui numeri dell'emergenza e ci faccia sapere quali soluzioni vuole mettere in campo a Roma. Stiamo parlando della Capitale, serve una condotta istituzionale, non una condotta fatta di fesserie...», dice Luciano D'Alfonso, presidente dell'Abruzzo, in quota Pd. Governatore, sembra di capire che l'aiuto della sua Regione al Campidoglio non sia scontato? «Noi ci riuniremo domani (oggi, ndr)...