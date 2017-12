Ostia, la Cassazione: «Il clan Fasciani è mafioso»

di Michela Allegri

Minacce e violenza come prassi, intimidazioni, armi e, soprattutto, un clima di omertà e timore: sono i tratti distintivi del clan guidato da don Carmine Fasciani, che per un decennio ha tenuto sotto scacco il litorale di Ostia. Un clan che, per la Cassazione, «ha un carattere mafioso». Si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il 26 ottobre scorso i supremi giudici hanno accolto il ricorso della Procura generale contro la decisione della Corte d'appello di Roma, che nel processo a carico dei membri di spicco del...