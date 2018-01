Omicidio Varani, l'associazione Antigone presenta esposto su suicidio Marco Prato

Un esposto sul suicidio in carcere di Marco Prato è stato presentato dall’Associazione Antigone presso il tribunale di Velletri. Prato, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Luca Varani, si è tolto la vita nel penitenziario di Velletri, nel giugno dello scorso anno.



«Quello che Antigone ha voluto fare attraverso l’esposto - spiega l’avvocato dell’associazione, Simona Filippi - è far emergere il fatto che spesso dietro il suicidio ci sia una non corretta e adeguata comprensione della condizione del detenuto. Marco Prato è stato spostato in maniera punitiva dalla struttura di Regina Coeli al carcere di Velletri dove la vicenda ha avuto l’epilogo che conosciamo».

Martedì 30 Gennaio 2018



