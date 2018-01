Roma, picchia e ferisce la moglie con una lama: marito violento allontanato da casa

Un incubo. Che andava avanti dentro le mura domestiche da chissà quanto. L'ennesimo maltrattamento di cui è vittima una donna. Questa volta a patire le violenze del marito, è una trentenne finita al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo con contusioni e ferite da arma da taglio per cui i sanitari l'hanno giudicata guaribile in non meno di 25 giorni.



E' così partita un'indagine degli agenti del commissariato Trastevere che, acquisito il referto medico, hanno contattato la giovane donna e hanno scoperchiato gli abusi che era costretta a subire e che non aveva mai denunciato per il terrore di ritorsioni. In particolare, l'altro giorno in ospedale era finita dopo essere stata picchiata al termine di una banalissima lite. Gli investigatori, dopo aver collocato la vittima e la figlia in una struttura protetta, hanno richiesto all’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare nei confronti del marito violento.

E così, giovedì sera, gli agenti gli hanno notificato la misura cautelare del “divieto di avvicinamento” al nucleo familiare, emesso dal Tribunale, mettendo così fine ai maltrattamenti.

