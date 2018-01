Lazio, Zingaretti firma il decreto per l'assunzione di sessanta primari

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato il decreto commissariale con il quale si autorizzano le Aziende sanitarie a indire i concorsi nazionali per la selezione di 60 direttori di Unità Operative Complesse (Uoc) in tutto il Lazio. Nello specifico, a Roma e provincia arriveranno 41 primari, mentre altri 19 verranno assunti nelle altre province. Le procedure di selezione, ricomprese nell'ambito dei budget già previsti per l'anno in corso, dovranno concludersi entro il prossimo 31 dicembre. Dopo la stabilizzazione dei precari della sanità, operazione avviata dalla Giunta Zingaretti e mai vista prima nel Lazio, finalmente si torna a selezionare con concorso nazionale le figure apicali che svolgono un ruolo essenziale e determinante all'interno della struttura di cui saranno a capo. I numeri indicano che nel Lazio dal 2013 al 2017 sono state oltre 2.500 le unità di nuovo

personale inserite nella sanità del Lazio - divise tra nuovi assunti e stabilizzati - e che saranno circa 3.000 le unità di nuovo personale che - tra nuovi assunti e stabilizzati - saranno immesse nella sanità pubblica del Lazio.

Mercoledì 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA