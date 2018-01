Roma, drone in volo sul Colosseo: fermato un turista brasiliano

Erano da poco trascorse le 6 del mattino, quando un turista brasiliano di 29 anni, sabato scorso (giorno dell'Epifania) ha alzato in volo sul Colosseo un drone, contravvenendo le disposizioni previste per la Capitale. Ad accorgersi del velivolo, i militari dell'esercito, impegnati dell'operazione "strade sicure" della brigata granatieri di Sardegna. La sala operativa ha fatto arrivare immediatamente sul posto alcune pattuglie del reparto volanti ed una di queste ha individuato il pilota su via del parco del Celio. Il drone è stato sequestrato e il proprietario è stato denunciato in stato di libertà.Quello di sabato è stato il primo drone sequestrato del 2018 benché episodi analoghi siano ormai diventati una prassi nella Capitale. Dall'Anfiteatro Flavio al Pantheon, dal Circo Massimo a San Pietro: sono questi alcuni dei luoghi "sensibili" dove nel corso del 2017 sono stati individuati diversi droni guidati - nella maggior parte dei casi - da turisti stranieri. L'ultimo episodio , ad opera di due turisti israeliani, si è verificato lo scorso 26 docembre a piazza Navona.