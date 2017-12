Roma, drone vola su Piazza Navona: sequestrato dai vigili

Un drone, pilotato da due giovani turisti israeliani che stavano registrando delle immagini, ha sorvolato verso le 14.30 piazza Navona. Ad accorgersene sono stati gli agenti della Polizia Locale durante uno dei pattugliamenti.



Seguendo il volo i vigili, della Task Force del Comando Generale e dal gruppo Centro, sono arrivati a individuare il pilota, un giovane turista di nazionalità israeliana accompagnato da una connazionale che, completamente ignaro delle normative che regolano l'utilizzo di droni sulla Capitale, stava registrando immagini.



Gli agenti hanno accompagnato i due giovani al comando di via della Greca per ulteriori accertamenti, formalizzando ai due una denuncia per la violazione della legge sulla navigazione aerea. I due continueranno la loro vacanza senza il drone che, in base alla normativa, è stato posto sotto sequestro.

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:52



