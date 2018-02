Neve, caos a Termini e Tiburtina, treni in ritardo fino a 6 ore, cancellati gli Intercity e il 70% dei Regionali

Neve a Roma fin dalla notte e pesanti disagi in città e sulle linee ferroviarie del Lazio e nazionali. Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel Lazio registrano ritardi fino a 120 minuti. A causa della neve infatti alcune linee ferroviarie sono state limitate e altre deviate a Tiburtina, deviazioni che non sempre riescono ad essere registrate in tempo reale dai monitor della stazione. Attivi i desk di informazione FS e le sale di attesa di attesa per i viaggiatori. In mattinata i treni ad alta velocità hanno accumulato ritardi fino a 6 ore. Molti convogli, diretti a Termini, sono stati bloccati a Tiburtina con conseguente "assalto" alla metro già congestionata. Si sono ben presto formate file interminabili di passeggeri con il naso all'insù ai tabelloni alla ricerca del proprio treno. Code chilometriche agli uffici reclami.

Qualcuno ha atteso speranzoso che sul display comparisse il suo treno, qualcun altro invece ha preferito rimandare il viaggio e tornare a casa, o almeno provarci, considerando il caos del trasporto pubblico andato in tilt per la nevicata della notte di domenica. È una situazione surreale quella vissuta da decine di migliaiai di passeggeri nelle principali stazioni ferroviarie di Roma, Termini e Tiburtina, con i convogli che in alcuni casi hanno accumulato anche 6 ore di ritardo.



«È un disastro», commenta rassegnato un passeggero in attesa di poter raggiungere la famiglia ma con un ritardo di circa 300 minuti, oltre quattro ore. C'è chi sarebbe dovuto partire questa mattina alle 9.15, direzione Napoli, ma che alle 15.30 era ancora alla stazione Termini. «Credo che Roma non fosse pronta per questo evento - dice una ragazza -. Gli autobus non funzionano e anche i taxi sono spariti. L'unico mezzo a disposizione è la metro, a singhiozzo».



A causa del caos nel nodo di Roma, Trenitalia ha inoltre deciso nel pomeriggio di cancellare tutti i treni Intercity con destinazione Roma Termini o con partenza da Roma Termini. Complessivamente, a causa delle nevicate su varie regioni italiane, Trenitalia ha cancellato il 20 per cento dei treni a lunga percorrenza, e il 70 per cento dei treni del traffico regionale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto si apprende, ha chiesto, su mandato del Ministro Graziano Delrio, un dettagliato rapporto in riferimento ai rilevanti ritardi registrati oggi nella circolazione dei treni, nel nodo di Roma e nel Centro-nord del Paese, che hanno causato notevoli disservizi e disagi ai passeggeri.

«Al fine di poter valutare eventuali responsabilità anche delle imprese ferroviarie che eserciscono il servizio» si chiede di fornire «con la massima urgenza» un dettagliato rapporto «sulle cause che hanno di fatto generato tale situazione con riferimento ai vari sottosistemi della rete ferroviaria , nonché alle attività e ai comportamenti delle medesime imprese». in particolare, si chiede di conoscere se siano state attuate le corrette azioni manutentive e se e quali misure siano state adottate preventivamente , in ragione delle già note previsioni meteorologiche, ai fini della tutela dei viaggiatori.

I rimborsi

Rimborso integrale ai clienti di Trenitalia che hanno rinunciato a viaggiare o sono arrivati con tre ore di ritardo». Lo comunica sul sito internet Ferrovie dello Stato italiane. «Nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale, - si legge ancora nell'aggiornamento delle 17 - la circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata a causa degli effetti prodotti dalle precipitazioni nevose della mattinata. Anche Italotreno, in una nota, si scusa con viaggiatori e annuncia indenizzi e rimborsi.