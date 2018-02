Maltempo e neve dalla Campania alla Sicilia: trasporti nel caos

Il bollettino da maltempo e neve è in evoluzione su tutta Italia. Gelo su tutta Italia, ma nessuna particolare criticità ad eccezione della situazione di Roma. È quanto emerso nel corso del Comitato operativo della Protezione Civile presieduto dal capo del Dipartiento Angelo Borrelli. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti delle strutture operative, si è fatto con le Regioni il punto sulla situazione meteo in atto Per verificare eventuali l'attivazione di tutti i sistemi ed eventuali situazioni di criticità.



Amatrice. Situazione sotto controllo nelle zone del Reatino colpite dal terremoto dell'agosto 2016 alle prese, dalle 2 di questa mattina, con un'intensa nevicata. Nessuna criticità è segnalata nei villaggi Sae che ospitano gli sfollati. Ad Amatrice e Accumoli circa 30 i centimetri di neve, ma tutte le vie di accesso ai due comuni risultano regolarmente percorribili. In azione ci circa 60 mezzi tra Anas, Astral, Regione Lazio, Protezione civile e Comuni e oltre 50 i volontari in campo.



Abruzzo. E' stato chiuso in mattinata a Pescara, a causa del maltempo e della neve, l'aeroporto d'Abruzzo. L'Aquila. Il Comune di L'Aquila, dove le scuole rimarranno chiuse anche domani 27 febbraio, rende noto che sono sette i mezzi spartineve e spargisale che sin dalle prime ore della giornata stanno operando per liberare le strade dalla neve che ha iniziato a imbiancare la città attorno alle 4 del mattino. Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare. Criticità alla viabilità sta causando in tutta la Marsica l'abbondante nevicata della notte scorsa che ha raggiunto oltre 30 centimetri di neve. I mezzi spazzaneve sono in azione dalle prime luci del giorno ad Avezzano e negli altri centri del comprensorio.



Napoli. Traffico bloccato nella zona ospedaliera di Napoli a causa della neve che sta cadendo sull' area collinare del capoluogo partenopeo. A causa delle strade imbiancate, si registra qualche disagio per accedere alle strutture sanitarie della zona, tra cui il 'Cardarellì, il più grande ospedale del Mezzogiorno, dove a partire dalla scorsa mezzanotte si registra un calo del 20% negli accessi al pronto soccorso.



Capri. Burian non risparmia l'isola di Capri (Napoli). L'ondata di maltempo, con clima invernale e temperature rigide, ha investito anche una località di mare come l'isola azzurra. La minima ha raggiunto i 2 gradi a Capri è stata investita stamattina da una pioggia abbondante. Bar in Piazzetta chiusi e strade deserte: un aspetto tipicamente invernale. Sulle alture dell'isola, in particolare a Monte Solaro, si segnala un leggero nevischio.



Sicilia. La Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteomarine la corsa della motonave Vesta da Trapani per le isole Egadi prevista per le 9,50 è stata annullata. Per gli stessi motivi è stata posticipata alle 5 di domani la partenza della motonave Laurana da Milazzo-Eolie-Napoli. La «Lippi» si ferma a Lipari e non proseguirà per Salina-Filicudi.



Gargano. E' nevicato ancche a Foggia, oltre che in alcuni comuni della Capitanata. A causa delle temperature rigide e della neve le scuole di San Severo, San Nicandro Garganico e Ascoli Satriano restano chiuse. Colpiti con particolare intensità in alcuni comuni del Gargano e dei Monti Dauni dei Monti Dauni.

Lunedì 26 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:25



