Atac, Campidoglio proroga l'affidamento del tpl fino al 2021

L'Aula Giulio Cesare presieduta da Marcello De Vito (M5S) ha approvato la proroga dell' affidamento del trasporto pubblico ad Atac fino al 2021 con 32 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. «È un momento molto importante perché segna la volontà di questa amministrazione di voltare pagina - ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma Linda Meleo -. Quello di stasera è un passaggio fondamentale per dare nuova linfa ad Atac e per risanarla, dando alla città un servizio progressivamente migliore». La proroga dell'affidamento in house si inserisce nel solco del concordato preventivo, la strada scelta dal M5S in Campidoglio per risanare l'azienda. Il capogruppo del M5S Enrico Stefano ha parlato del «senso di responsabilità» che «ha guidato questa maggioranza, gli uffici, il dipartimento mobilità e l'azienda Atac, dai vertici ai lavoratori. Abbiamo scelto con coraggio di avviare il risanamento dell' Atac attraverso il concordato. È un percorso complesso che richiede step importanti. La proroga è necessaria a garantire continuità al risanamento». FdI ha annunciato così il suo voto favorevole: «Riteniamo che la delibera poteva essere scritta meglio» ha spiegato il capogruppo Fabrizio Ghera, che ha parlato anche delle «scelte sbagliate del concordato. Siamo fortemente critici ma diamo un contributo all'azienda perché in questo momento non si può fare altro. L'azienda non sarebbe pronta ad altre scelte». Nel corso della seduta, che è andata avanti in orario serale, una delegazione di Radicali ha manifestato in Aula per rivendicare il referendum, ancora da indire, per la messa a gara del tpl a Roma.(ANSA).

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA