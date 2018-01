Roma, Atac: arrivano 1.200 bus per garantire il servizio

di Fabio Rossi

Milleduecento nuovi autobus (più una quarantina di tram) da acquistare nei prossimi due anni, con il contributo di Campidoglio e Governo, per poter garantire un servizio di trasporto pubblico sufficiente alla Capitale. È questa l'ipotesi contenuta nella bozza di piano industriale dell'azienda di via Prenestina, che attende a giorni (il 26) il responso del tribunale sulla proposta di concordato preventivo per evitare il fallimento. «Venerdì in giunta abbiamo votato una delibera per acquistare da qui a tre anni...