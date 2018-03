Renzi: «Sarò segretario del Pd fino al 2021»

«Io sarò segretario del Pd fino al 2021, lo hanno deciso le primarie». Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus su La7.

«La vera domanda è se la squadra di M5s è migliore o no di quella del Pd. Se penso ai miei figli sono più tranquillo se al Viminale ci sta Minnniti o una criminologa che nessuno conosce? Dal Viminale dipende la sicurezza del Paese. Le criminologhe che nessuno conosce vanno bene per Porta a Porta. Non si può pensare di inventarsi una criminologa per una operazione di marketing», ha detto ancora Renzi a Rtl.



«Per l'Economia - ha proseguito Renzi - c'è da scegliere tra uno professore semi conosciuto e Piercarlo Padoan e io non ho dubbi. La nostra squadra non ha paragoni». «Agli Esteri - ha proseguito - io ho scelto Gentiloni non una ricercatrice di Limes. La trasparenza di 5 Stelle io la prendo sul serio e non ci sono paragoni tra le due squadre. Il loro ministro dell'agricoltura è la capa della segreteria tecnica del Ministro dell'Agricoltura. Ma non è meglio direttamente il Ministro che non la capa della segreteria tecnica?». «Alla Difesa - ha insistito - hanno scelto l'assessore ai gemellagi del Comune di Velletri? Volete alla Difesa lei? O preferite Minniti, Calenda o Padoan. Oggi abbiamo una delle più straordinarie opportunità di scegliere tra squadre diverse».



«Dico a chi è indeciso, a chi è incerto, che queste elezioni sono molto più importanti di quello che si vuole fare credere, queste elezioni sono un bello spartiacque tra chi scommette sulla crescita e un messaggio estremista», sono «un bivio netto tra chi ha portato il Paese fuori dalla crisi e chi vorrebbe tornare al tempo dello spread», ha poi detto il segretario del Pd al forum Facebook-Ansa, lanciando «un appello agli indecisi, è quello di pensarci bene, chiediamo agli italiani di pensarci bene». «Sulle banche si è giocata la più clamorosa menzogna di questa legislatura, un'opera di distrazione di massa. È stata una questione che ha attraversato decenni nel silenzio della classe dirigente, di quella giornalistica e accademica. Noi rivendichiamo quanto fatto in questi anni, dalla riforma delle popolari a quella delle banche del credito cooperativo per aiutare i correntisti e non le banche e salvare i conti correnti che altrimenti con le regole Ue sarebbero saltati».



«Non ci sarà nessuna manovra, l'ha smentita il ministro Padoan e io mi fido più di Padoan che di Salvini», ha sottolineato Renzi rispondendo a chi gli chiedeva cosa farebbe in caso di manovra correttiva con la Lega che già ha annunciato che non la voterebbe. Renzi ha elencato i «buoni risultati» portati a casa in 4 anni di governo a guida Dem, a partire dal Pil che ha registrato in totale un «+4%».

«Alcune delle frasi di Salvini a me hanno fatto paura. Tra di noi c'è sempre stato rispetto reciproco. Ma questa campagna ha visto uno della Lega che ha sparato alla sede del Pd e poi a sei ragazzi di colore, certo non è colpa di Salvini. Però, ragazzi, abbassiamo i toni», ha spiegato Renzi per poi ripetere il concetto: «A Macerata uno della Lega ha sparato alla sede del Pd e io non ho ricevuto nessuna parola di solidarietà. A Giorgia Meloni per le bottigliette che le hanno tirato - per carità un atto deprecabile - hanno espresso solidarietà. A me no». Sempre a Omnibus ha criticato Salvini sulla sicurezza, ricordando i tagli che hanno fatto i governi di centrodestra sia nel 2001-2006 che nel 2008-2011. «Sulla sicurezza alla fine io potrò presentare agli elettori un volantone con tutte le cose fatte sulla sicurezza; Salvini solo un postit con gli stipendi presi al Parlamento europeo».

«Io credo ai partiti. Io non ho padrini o padroni, non ho santi in paradiso. Ho fatto errori ma con libertà. Non mi piace l'idea di una azienda privata che si trasforma in partito, non mi piace che uno è proprietario del simbolo. Il Pd ha mille difficoltà ma si discute e si vota», ha detto Renzi a Rtl rispondendo ad una domanda sul perché non ha fatto un proprio partito come Macron con En Marche. «Cosa dicevamo il 4 dicembre - ha successivamente detto a proposito del referendum - se vince il no si torna alle larghe intese. Io sognavo un sistema in cui la sera si sa chi ha vinto. E rosico, perché Macron con il 23% governa. La verità è che se passava la riforma non avremmo avuto questo incredibile dibattito» sugli scenari del dopo voto.