Centrosinistra, il piano degli anti-Renzi: «Governo con M5S e Leu». Ma Matteo: i numeri li ho io

di Nino Bertoloni Meli

La tesi di fondo non fa una grinza: «Bisogna garantire un governo al Paese». Dunque, larghe intese? Acqua, neanche fuochino. Una proroga a Gentiloni? Neanche questo. Un governo cosiddetto di scopo per fare la legge elettorale e poi tornare subito alle urne? Potrebbe somigliargli, ma non è l'obiettivo vero. L'ipotesi che circola nei meandri dei Palazzi della politica, dalle parti del Nazareno, ma non nelle stanze della maggioranza renziana, è che a urne chiuse e a schede contate si arrivi alla fine a varare...