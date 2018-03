LeU è rimasta al palo: processo a Grasso

di Sara Menafra

I voti reali arrivano a rilento, ma le proiezioni non lasciano scampo: appena nata, la storia di Liberi e Uguali è già finita. Al Senato e alla Camera entrerebbe per un soffio, rispettivamente col 3,3% e il 3,5%. La mareggiata cinque stelle trascina via i tempi in cui si poteva parlare di un gruppo che contendeva la leadership del centrosinistra al Pd e puntava alla doppia cifra e porta via anche l'ultima soglia psicologica al 5%. Il leader Piero Grasso non si fa vivo fino a notte inoltrata e il comitato elettorale...