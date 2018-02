Berlusconi-Salvini, sfida sui collegi. Matteo fa il pieno. Ma FI: finirà 214 a 160 per noi

di Alberto Gentili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ora che fiutano aria di vittoria, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si guardano sempre più in cagnesco. E' una competizione feroce, quella tra Forza Italia e Lega. Sia per il 4 marzo, giorno delle elezioni. Sia soprattutto per il dopo, quando le truppe portate in Parlamento saranno decisive per stabilire chi e come comanda. E' di ieri il nuovo botta e risposta: Berlusconi ha indicato Salvini come ministro degli Interni, Salvini ha annunciato urbi et orbi che il premier sarà lui. Ad Arcore, il Cavaliere guarda e...