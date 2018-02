Meloni, a Roma la manifestazione anti-inciucio: «Salvini e Berlusconi? Perplessa per loro assenza»

«Non so perché Salvini e Berlusconi abbiano scelto di non partecipare alla nostra manifestazione, mi lascia perplessa questa assenza». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con i cronisti, appena arrivata all'Adriano, dove si tiene la 'Manifestazione anti-inciucio' promossa da Fratelli d'Italia. «Giudicheranno gli italiani».



«Mi sento di vergognarmi di un presidente del Consiglio che va dal capo di Stato di una nazione straniera a dirgli come voteranno gli italiani». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sull'incontro Gentiloni-Merkel. «La Merkel non fa gli interessi degli italiani né degli europei, ma dei tedeschi, e se lei dice a Gentiloni 'quanto sei bravò vuol dire che lui non fa il suo dovere, ovvero difendere gli italiani. Ma alla fine la democrazia arriva».