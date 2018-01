Stipendi d'oro, cade il tetto fissato per Camera e Senato

di Diodato Pirone

Il 2018 inizia benissimo per alcune categorie che negli anni scorsi sono state colpite dalla riduzioni di super stipendi e vitalizi dorati in particolare dopo l'adozione del tetto masimo di 240.000 per le retribuzione pubbliche scattato nel 2014. Da ieri infatti sono saltati i tetti imposti tre anni fa ai 2.200 dipendenti di Camera e Senato, ma sono saltati anche i tagli ai vitalizi anch'essi triennali agli ex consiglieri regionali del Lazio mentre in Sicilia è stata istituita una commissione con l'obiettivo - almeno...