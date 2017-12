Taglio ai vitalizi, il Parlamento ha fatto flop. E tornano i maxi-stipendi per i dipendenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sul fronte dei tagli ai costi della politica sono maturati in queste ore due fatti. Il primo è il rinvio (o l'addio) del Senato al progetto di limare i vitalizi dei 900 ex senatori. Come riferito ieri dal Messagero, l'ufficio di presidenza del Senato ha deciso di rinviare l'esame della delibera che avrebbe fatto scattare i tagli in attesa di sapere se saranno accolti o meno i ricorsi presentati contro l'analoga misura in vigore dalla scorsa estate alla Camera. LIMITE DEI TRE ANNI La norma - peraltro limitata a tre...