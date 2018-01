Pd, Renzi: «Partita apertissima, possiamo essere primi»

«Anzichè fare come tutti gli altri che prendono gli spin doctor oggi sono tornato a casa e sono andato a fare un bagno di realtà, visitando le mie nonne». Lo ha detto il leader Pd, Matteo Renzi intervistato da Barbara D'Urso a «Domenica Live». «Almeno uno rimette nella giusta gerarchia i valori. I nonni in questi anni - ha aggiunto - hanno salvato questo Paese».



Matteo Renzi, archiviata la fase della composizione delle liste elettorali, premette che «la fatica vera è di chi lavora in modo duro, come gli operai», aggiunge. Poi spiega: «Ho candidato solo persone vicine a me, fedeli? Io rispondo con il fatto che a Napoli il primo candidato che abbiamo individuato è Paolo Siani, un medico, che non viene dal Pd, viene dalla lotta alla camorra. Ed è in prima fila contro la povertà educativa».



«Basta con queste fake news che sono bugie - poi precisa - E comunque, non ho cugine che si occupano di sacchetti di plastica». «Io voglio discutere di proposte, senza fare Vanna Marchi, quando si diceva compra la pomata e poi dimagrisci. Non come ora come quelli che dicono, vi daremo un reddito a tutti. Ma questo è contro chi lavora».



Il progrmma. «Se metti i dazi quelli che perdono i posti di lavoro, quelli che vanno a casa, sono quelli che fanno export. Possiamo creare posti di lavori aprendoci, non chiudendoci». «Dobbiamo inserire il numero dei figli come elemento per avere uno sconto fiscale, ci sono polemiche su questo ma oggi viviamo in un paese in cui non si fanno bambini. La questione di dare un assegno universale per ogni figlio che nasce è una misura giusta, poi bisognerà dire come fare, io non farò promesse, vi porto solo l'elenco di quanto abbiamo fatto». L'obiettivo è dunque tenere il bonus da 80 euro «e aggiungere un assegno per ogni figlio, che può essere anche esso di 80 euro; un contributo sulla base del numero dei figli. Va lasciato a chi lo prende ma non vanno dimenticati i figli, è la questione fondamentale», ha concluso Renzi. «Se tu sei una persona che guadagna meno di 1500 euro hai il bonus da 80 euro, sono 4 anni che c'è non è una mancetta elettorale è un meccanismo che a qualcuno piace a qualcuno no, secondo me è giusto, c'è chi guadagna sempre più e il ceto medio che non arriva a fine mese. Noi gli 80 euro li abbiamo annunciati qui, sono 4 anni che ci sono, milioni di italiani li prendono ma negli ultimi giorni tutti i miei avversari che avevano criticato gli 80 euro hanno detto che è una misura che lasceranno. Bisognerebbe tuttavia chiedersi cosa non ha funzionato. Mettiamo che tu prendi 1400 ero ma se sei in coppia siete in due a prendere gli 80 euro. Invece uno che prende 1600 euro, ha 4 figli e la moglie casalinga i soldi non li prende. Dobbiamo inserire il numero dei figli come elemento per avere uno sconto fiscale», ha proseguito Renzi a Domenica Live.



«La proposta magica della flat tax è la tassa che vorrebbe considerare allo stesso modo i miliardari e gli operai. Giù le tasse a chi non arriva alla fine del mese, non al multimiliardario, altrimenti non ha senso».

