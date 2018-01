Matteo elimina le élite dem e si blinda per il dopo voto

di Marco Conti

Affidarsi alle nonne. Sostituire lo spin doctor Jim Messina - quello vincente con Obama e perdente nel referendum del 4 dicembre - con nonna Maria (98 anni) e nonna Annamaria (88 anni), per Matteo Renzi significa riprendere a seguire il fiuto delle origini. Un modo per «ritornare con i piedi per terra» o un «bagno nella vita di tutti i giorni», ma anche occasione per sottolineare come il Pd di Renzi per vincere possa fare a meno delle sue punte e delle sue élite intellettuali. Il giorno dopo la presentazione...