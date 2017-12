Migranti, missione anti-scafisti in Niger: ultima lite sul decreto

di Cristiana Mangani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Attrezzatura per i pattugliamenti nel deserto, centrali operative, divise, auto: l'Italia prepara la sua missione anti-scafisti in Niger. La decisione mentre il Quirinale si appresta a sciogliere le Camere: si voterà il 4 marzo. Rinviato lo Ius soli. «L'Italia dovrebbe assumere l'iniziativa. Si tratta di agire in fretta per interrompere i flussi migratori illegali. Per noi non è una questione di volontà ma solo di mezzi: si tratta di disporre di fuoristrada e carburante per controllare il deserto ma...