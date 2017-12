Migranti, nuovi sbarchi: 225 persone salvate nella notte

Rescatadas en la inmensidad del mar 134 personas, 36 de ellas menores y 7 son niños, no sabemos si había más. Este año @openarms_fund ha rescatado a más de 10.000 almas, pero.. ¿cuantas habrán desaprecido sin dejar rastro? No seamos complices de este horror. pic.twitter.com/yGGqHrbJG1 — Oscar Camps (@campsoscar) 26 dicembre 2017

Duecentocinquantacinque persone sono state tratte in salvo questa notte, nel Mediterraneo Centrale, in tre distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.I migranti, che si trovavano a bordo di un gommone e due barchini, sono stati soccorsi da una unità inserita nel dispositivo Eunavfor Med e dalla nave di una ong.La ong Proactiva Open Arms, che ha una delle due navi umanitarie ancora in navigazione nel Mediterrano, ha riferito su Twitter di aver recuperato in mare 134 persone (fra cui una donna incinta, 7 bimbi e 36 minori).