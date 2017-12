Governo, camere verso lo scioglimento: la legislatura degli imprevisti

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ogni legislatura ha le sue stramberie, le sue anomalie. Ma questa che finisce ora è stata una delle più imprevedibili e complicate stagioni politico-parlamentari. La legislatura pazza? Cominciare senza sconfitti né vincitori già di per sé è un problema. Che come primo effetto ha avuto una scena surreale. Quella del famoso streaming - prima legislatura ad aver introdotto e presto abbandonato questo ingenuo sistema della trasparenza come se in politica tutto si potesse fare apertis verbis e in diretta...