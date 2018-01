M5S, Grillo si smarca. Di Maio: avanti da soli. Terremoto tra big e militanti

di Stefania Piras

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Torna alle origini Beppe Grillo e si rimette in proprio. Torna in possesso del blog che porta il suo nome dopo tredici anni. Una scissione, una liberazione anzi, così la chiama lui che ormai non aveva più niente a che spartire con un sito che era pura propaganda politica e al posto dei suoi interventi ora ospita le prese di posizioni dei parlamentari che hanno sempre fatto carte false per finire su quelle pagine per poi dire vittoriosi: «Visto? Sono sul blog!». Perché il blog di Grillo era un megafono, come...