Elezioni, la sfida a "Roma 1": il fattore Gentiloni per arginare M5S

di Mario Ajello

«I grillini? E come sono fatti? Chi li ha mai visti da queste parti?». Intorno a Montecitorio e a Palazzo Madama i pentastellati si vedono, ma sono gli onorevoli. Nel resto di Roma I - il collegio a più alta visibilità nazionale - né un meet up né qualsiasi altro tipo di presenza propagandistica a 5 stelle s'è notata in questi anni. Il che significa che vincerà Gentiloni, o magari Ciocchetti, e la partita è già chiusa? Nient'affatto. Il Rosatellum può riservare...