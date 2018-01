Elezioni, le sfide a Roma: in campo anche i big. E i partiti già fanno i conti

di Lorenzo De Cicco

Rieccoli, i collegi uninominali. L'ultima volta sulle schede è stata nel 2001, ma l'effetto nostalgia finisce qui. Il 4 marzo non saranno duelli come col vecchio Mattarellum, ma sfide a tre: centrosinistra vs centrodestra vs Cinquestelle, con qualche outsider di LeU a fare da quarto incomodo, soprattutto per il Pd. Il Rosatellum ha spacchettato Roma in undici distretti ( più tre in provincia), buoni per altrettanti seggi alla Camera, altre cinque poltrone verranno assegnate nella quota uninominale del Senato. Nel Pd...