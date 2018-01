Berlusconi: «Se vincono i 5 stelle crolla l'Italia. Pirozzi? Ancora nulla di deciso»

«Siamo tutti d'accordo noi della coalizione nel considerare che il nostro avversario numero uno è un partito pauperista, ribellista, giustizialista che si chiama m5S». Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi a Matrix, su Canale 5. «Siamo tutti bravi. E alla fine tra noi alleati - ha aggiunto - ci si mette sempre d'accordo». Anche se nel Lazio ancora non è stato ancora scelto il candidato del centrodestra.



«Valuteremo e decideremo nei prossimi giorni. Ancora nulla è stato deciso», ha tagliato corto Berlusconi lasciando gli studi di Matrix, a chi gli chiedeva se Sergio Pirozzi sarà il prossimo candidato del centrodestra nel Lazio.



«Il mondo no, ma l'Italia sì che crolla se vince M5s», ha scandito il leader di Forza Italia. «È una setta composta da gente che segue quello che gli si viene detto, come ai tempi di contrordine compagni».



«M5s mi ricorda un partito di un mio amico ceco che fece il partito degli arrabbiati. Che ha vinto le elezioni. È il partito di chi, in Italia, è indignato da quello che ha visto, oltre 300 cambi di partito», ha proseguito il leader di Forza Italia. «Bisogna cambiare la Costituzione e introdurre il vincolo di mandato: chi è eletto con un partito non può cambiare».



Berlusconi ha poi affermato: «Io sono incandidabile, quindi non sarò nel prossimo governo del centrodestra. Quindi farò, non dico il regista che è una parola grossa, ma il suggeritore e vigilerò dall'esterno».



«Non faremo il governo insieme al Pd, siamo troppo distanti sul piano dei principi e dei valori. E perché il centrodestra avrà maggioranza alla Camera e al Senato», ha quindi sostenuto l'ex premier. «Sarà la prima forza della coalizione, cioè Forza Italia, a esprimere il premier. Il traguardo di Forza Italia è quello del 25% da sola, e la coalizione al 45%».



«Padoan è una persona perbene, che stimo. Poi certo ha sbagliato molte cose in questi anni di governi non eletti», ha detto il leader di Forza Italia.



«Io non ho soldi all'estero, sono tutti in Italia...», ha poi assicurato Berlusconi parlando dei suoi risparmi.



«A certe stupidaggini non vale la pena di rispondere», ha aggiunto commentando la frase del leader del Pd, Matteo Renzi, secondo cui Berlusconi «non è un pericolo per la democrazia ma per l'economia».



«Nella mia casa in Sardegna ci sono molte piante, ficus, rose. E anche erbe medicinali. Molti studenti sardi e anziani sardi le vengono a visitare. Tra queste erbe c'è pure quella del viagra...L'hanno presa tutta, non ne è rimasta un filo...», ha detto infine, sorridendo, il leader di Forza Italia.





Martedì 16 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27



