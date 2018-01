Usa, anche San Francisco dice addio al Columbus Day: la comunità italo-americana insorge

Anche San Francisco dice addio al Columbus Day. La città della California ha votato a larga maggioranza per sostituire la giornata dedicata all'esploratore italiano (il 12 ottobre) con una per celebrare i nativi d'America. San Francisco si unisce quindi alle 55 città - tra cui Los Angeles e Minneapolis - che negli Usa hanno già deciso di abolire la festa di Cristoforo Colombo.



«È un insulto agli italiani che hanno fatto così tanto per la città di San Francisco» è stato il commento di Christina Olivolo, componente del club delle donne di San Francisco. L'ira della comunità italo-americana non si è fatta attendere.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:47



