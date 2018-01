Trump e le frasi sui migranti: credetemi, non sono razzista

clamoroso falso allarme sul missile in arrivo sull'arcipelago del Pacifico che ha gettato per quasi 40 minuti nel panico la popolazione hawaiana: «È stata una questione che riguarda lo stato delle Hawaii, hanno commesso un errore e si sono assunti la piena responsabilità. Speriamo non accada più e faremo in modo di risolvere il problema in modo che non ci sia gente troppo in allarme e coi nervi tesi». «Vedremo che accadrà con la Corea del Nord. Ci sono discussioni importanti in corso, come sapete in particolare sulle Olimpiadi. Molte cose possono succedere», ha poi detto Trump che è anche tornato sulsul missile in arrivo sull'arcipelago del Pacifico che ha gettato per quasi 40 minuti nel panico la popolazione hawaiana:

«No, non sono un razzista. Sono la persona meno razzista che voi avete mai intervistato, ve lo posso assicurare»: così Donald Trump ha risposto ai giornalisti che al Trump International Golf Course di Palm Beach, in Florida, gli chiedevano di commentare le accuse mossegli in questi giorni per le sue presunteTrump ha quindi smentito nuovamente di aver usato espressioni volgari e offensive nei confronti di Haiti e dei Paesi africani. «Avete visto cosa hanno detto vari senatori presenti a quell'incontro?», ha domandato ai giornalisti, riferendosi a due senatori che a differenza di altri hanno affermato di non aver sentito Trump pronunciare espressioni razziste.