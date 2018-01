Trump, rivolta degli ambasciatori africani all'Onu: «Le sue frasi oltragiose, chieda scusa»

Donald Trump si scusi con tutti gli africani per le parole «spiacevoli» usate nei confronti di Stati come Haiti, El Salvador e delle nazioni africane, definiti «Paesi di m...». A chiederlo è l'Unione Africana, che ha espresso «shock, sconcerto e indignazione» per le parole pronunciate dal presidente americano. «La missione dell'Unione Africana negli Stati Uniti condanna quei commenti nei termini più forti - si legge in una nota - chiede che siano ritrattati e le scuse non solo agli africani, ma a tutte le persone di origine africana nel mondo». L'Ua, che rappresenta 55 Paesi, «crede fortemente che ci sia un'enorme incomprensione del continente africano e del suo popolo da parte dell'attuale amministrazione Trump».



Secondo l'Unione Africana, le parole pronunciate da Trump «disonorano il celebrato credo americano ed il rispetto per la diversità e la dignità umana». L'Ua sottolinea infine «la seria necessità di un dialogo tra l'amministrazione americana ed i Paesi europei».

