Il patron di Quicksilver Pierre Agnès disperso in mare: il suo motoscafo spiaggiato in Francia

Paura per Pierre Agnès, 54 anni, patron di Quicksilver, brand globale con base negli Usa di abbigliamento e attrezzatura sportivi. Il motoscafo con cui Agnes è salpato stamattina attorno alle 7.30 è stato trovato rovesciato su una spiaggia francese e del multimilionario Agnès non c'è traccia. Le condizioni del mare erano difficili.



Le operazioni di ricerca sono in corso al largo di Hossegor, nel sud-ovest della Francia, ad una trentina di km da Biarritz. Alle ricerche partecipano due imbarcazioni e tre elicotteri. L'uomo, padre di tre figli, voleva andare a pescare a Capbreton con il suo motoscafo di 11 metri, il Mascaret III. In una telefonata alle autorità marittime francesi ha detto che sarebbe rientrato con ritardo a causa di una fitta nebbia.



L'allarme è partito intorno alle 9,15 quando i famigliari di Agnes hanno contattato i soccorsi perché non riouscivano più a raggiungerlo telefonicamente. Il Mascaret III è stato ritrovato sulla spiaggia di Soorts-Hossegor, pochi chilomteri a nord di Biarritz. Un luogo famoso per le sue onde e molto frequentato dai surfisti.

Mercoled├Č 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA