Quiksilver annuncia la morte del presidente Agnès disperso in mare

Il mondo del surf è in lutto, Pierre Agnes è morto: la conferma arriva dal marchio da lui creato, Quiksilver, 3 giorni dopo il ritrovamento della sua barca vuota e alla deriva a Soorts-Hossegor, nelle Lande (sud-ovest della Francia). Cinquantaquattro anni, Agnes era presidente di Boardriders, la società che raggruppa il Quiksilver, Roxy e DC Shoes: «oggi siamo profondamente tristi nel dover confermare che le ricerche del nostro presidente Pierre Agnes non sono state coronate da successo - si legge in un comunicato del gruppo - tutta la famiglia Boardriders e le migliaia di persone con le quali ha avuto contatto nel mondo piangono questa perdita tragica». Le ricerche in mare sono state sospese soltanto oggi pomeriggio, al largo di Capbreton, senza aver mai trovato tracce di Agnes, partito da solo a pesca alle 7:30 di martedì.(

Venerdì 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:03



