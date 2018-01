Novara, tovata morta in casa, indagato il compagno: ma ad ucciderla non sarebbero state le botte

Non sarebbero state le botte a provocare la morte di Sara Pasqual, la 45enne trovata senza vita nella sua stanza dal compagno, Gabriele Lucherini, a Sozzago. L'uomo è indagato per omicidio preterintenzionale, ma secondo i primi risultati dell'autopsia eseguita oggi sul cadavere il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali, per le precarie condizioni di salute. Le tracce di percosse trovate sul corpo della donna non sarebbero recentissime.

Lunedì 15 Gennaio 2018



