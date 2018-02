Macerata, diciottenne romana fatta a pezzi: arrestato spacciatore nigeriano

IL KILLER DI PAMELA Si chiama Innocent Oseghale il nigeriano dichiarato in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato mercoledì mattina in due valigie nelle campagne di Pollenza. A casa dell'uomo, in un appartamento in via Spalato 124, i carabinieri del Ris hanno trovato i vestiti della vittima sporchi di sangue e altre tracce ematiche. Trovato anche uno scontrino di una farmacia poco distante dove la vittima aveva acquistato una siringa. Oseghale aveva avuto in passato il permesso di soggiorno, ma il lasciapassare era scaduto da tempo. Secondo quanto fanno sapere i carabinieri in una nota, il nigeriano aveva «precedenti di polizia per stupefacenti».

IL TESTIMONE CHIAVE Il nigeriano è stato visto da un testimone, nella serata del 30 gennaio scorso, con le valigie in cui poi la vittima è stata ritrovata. Infatti, come fanno sapere i carabinieri è stata «acquisita una ulteriore testimonianza, resa volontariamente dapprima presso la Questura di Macerata e poi nuovamente presso il comando» dei carabinieri del comando provinciale, «da uno straniero, estraneo ai fatti, che ha riconosciuto» il nigeriano fermato «come la persona da lui vista, nella tarda serata del 30 gennaio, in possesso delle valigie contenenti i resti della povera diciottenne» ed in prossimità del posto in cui i trolley sono stati rinvenuti.