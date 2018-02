Diciottenne romana uccisa, la mamma: «Sono delle bestie, ora devono soffrire»

Dopo ore di angoscia e di notizie che si accavallavano sulla tragica morte della figlia è toccato a lei, ad Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa, fatta a pezzi e trovata in due trolley nelle campagne del maceratese, riconoscere sua figlia. «Sono delle bestie feroci, siamo distrutti», le parole affidate al suo legale. Scortata dai carabinieri, la donna è rimasta poco più di mezz'ora nell'obitorio di Macerata per svolgere il riconoscimento ufficiale. Minuta ed esile, Alessandra lasciando la camera mortuaria si è coperta la testa con una mantellina forse per proteggersi il volto sconvolto dal dolore.



Pochi minuti dopo la mamma ha affidato ad un post su Facebook il suo stato d'animo. «Spero e prego che giustizia sia fatta. Quello che le hanno fatto è indescrivibile e così crudele che spero di vederli soffrire lentamente fino alla morte!..ti amo». Parlando con il suo legale, l'avvocato Marco Valerio Verni, la donna ha aggiunto che «spera che si arrivi presto ad assicurare alla giustizia l'autore o gli autori di questa tremendo delitto». Per la famiglia Mastropietro « Pamela era una ragazza piena di sogni», la sua fine «tragica e inaspettata» lascia distrutti tutti. La ragazza, che si trovava ospite dall'ottobre scorso al centro Pars di Corridonia, alcuni giorni fa si era incontrata con la mamma dopo l'ok ricevuto dagli specialisti che l'avevano in cura.



«Ci chiediamo - afferma l'avvocato - come sia stato possibile lasciare andare via una ragazza da una struttura del genere, senza che si intervenisse: come è potuto accadere? Le indagini dovranno accertare anche queste responsabilità». Il corpo della giovane, dopo i prelievi per gli esami tossicologici, verrà restituito ai familiari nei prossimi giorni in modo da poterlo riportare a Roma e svolgere così i funerali. «In queste ore - spiegano i familiari - abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà dai tanti amici di Pamela, in molti le volevano bene e sono sconvolti per la sua tragica morte: come noi, non sanno darsi pace».

Giovedì 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA