Macerata, allarme centri sociali: trovate le mazze per gli scontri in città

di Valentina Errante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alla fine il niet annunciato non è arrivato, la manifestazione antirazzista prevista per oggi a Macerata è stata autorizzata. «Non sussistono ragioni di ordine e sicurezza pubblica per un provvedimento di divieto», si legge nella nota della prefettura. Ma in serata l'allarme è già altissimo: durante i controlli, in un seminterrato a ridosso delle mura, sono state trovate alcune mazze. Eppure sono state ragioni di ordine pubblico a determinare la retromarcia del Viminale che ha così potuto...