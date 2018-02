Chieti, non faceva pagare il ticket ai pazienti se compravano medicine nella farmacia del figlio: medico sospeso

Farmaci scontati ma soprattutto cure mediche immediate ed esenti da ticket. Antonio Consorte, 68 anni, dirigente medico presso l'unità operativa di Ortopedia dell'ospedale di Ortona ( Chieti),è stato raggiunto da misura interdittiva per dieci mesi, emessa dal gip del Tribunale di Chieti Isabella Maria Allieri. Consorte è accusato di abuso d'ufficio per aver consigliato insistentemente ai suoi pazienti, sia verbalmente sia scrivendolo sui referti, di recarsi per l'acquisto di presidi ortopedici o di farmaci presso la parafarmacia di proprietà del figlio, sempre a Ortona. In cambio, uno sconto sul prezzo di acquisto, in questo caso fiale di acido ialuronico che normalmente costano 58 euro l'una, ma che nella parafarmacia venivano fatte pagare 50 euro, l'immediata esecuzione delle infiltrazioni. Ai pazienti che chiedevano se dovessero fare l'impegnativa per prenotare e pagare il ticket, Consorte avrebbe risposto che non c'era bisogno, bastava andare a prendere le fiale e tornare da lui.



L'indagine è iniziata nell'aprile 2016, le verifiche hanno portato all'acquisizione di 372 referti medici rilasciati da Consorte dal 2015 al 2017. Il mancato pagamento del ticket ha portato alla Asl un danno di 1.295 euro: un ciclo di infiltrazioni di acido ialuronico, fino a un massimo di 8 fiale, avrebbe comportato per ogni paziente il pagamento di un ticket di 46.15 euro, comprensivi del ticket per la ricetta. Nei mesi scorsi Consorte era stato raggiunto da un'informazione di garanzia e tuttavia aveva continuato a reiterare le condotte, da qui la richiesta dal parte del pm Marika Ponziani di chiedere al gip la misura della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio. L'uomo dovrà rispondere di abuso d'ufficio.

Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:33



