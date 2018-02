Brindisi, trasforma la sua edicola in una piazza di spaccio: arrestato

Lo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che smerciava dalla sua edicola a Ostuni (Brindisi). A finire in manette, un 39enne del luogo. Perquisendo il locale e casa sua, i carabinieri hanno trovato 230 grammi di marijuana, 5 piante alte 1,20 metri circa, 80 grammi di hashish e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi e la coltivazione delle piante. Sotto il bancone dell'edicola sono stati trovati 9 vasetti in vetro contenenti marijuana e 3 dosi di hashish. Sugli scaffali, nascoste tra giornali e riviste, 21 dosi di hashish avvolte in un cellophane e custodite in una scatola di plastica.



A casa dell'uomo, in un cassetto di un mobile in camera da letto, sono state trovate altre 2 dosi di hashish, 3 bilancini di precisione e materiale utile per il confezionamento. Nel salone, una vera e propria serra con struttura costituita da un telaio di tubolari in ferro dell'altezza di 2 metri coperto da un telone di colore nero. L'arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

