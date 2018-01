Latina, termina il commissariamento della Asl: Giorgio Casati direttore generale

«Termina il commissariamento della Asl di Latina con la nomina di Giorgio Casati alla Direzione Generale. L’assegnazione dell’incarico si è resa necessaria per dare stabilità e certezza al lavoro di potenziamento della sanità pontina messo in campo in questi anni».Lo rende noto la Regione Lazio. Casati aveva preso il posto, in qualità di commissario, di Michele Caporossi che aveva accettato un nuovo incarico ad Ancona e da allora ha "traghettato" la Asl pontina, portando avanti fra l'altro l'attuazione dell'atto aziendale e una serie di innovazioni previste, basate in particolare sulla centralità dei distrettti e quindi del territorio.La nomina era nell'aria da tempo e oggi ha trovato conferma