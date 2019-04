© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Zena Montecelio contenderà alla W3 Roma Team la Coppa Lazio di Prima categoria 2018-19. Il verdetto è arrivato la scorsa settimana e la sosta non ha fatto altro che “allungare” l’effetto benefico di questo risultato. «Siamo una neopromossa, non va mai dimenticato – dice mister Danilo Cannone, l’allenatore del trionfo in Seconda – Al primo anno in questa categoria abbiamo raggiunto il traguardo della finale che ci riempie d’orgoglio e inoltre siamo ai vertici del girone E: il gruppo ha fatto un lavoro fantastico, ora proveremo a stringere qualcosa».Il percorso di Coppa è stato pieno di ostacoli impervi che lo Zena Montecelio (“la prima squadra di calcio di Roma ispirata al Genoa”, così si definiscono dal club) ha saputo brillantemente superare. «Già nei gironi abbiamo estromesso una squadra di livello come la Roma VIII e poi c’è stato tutto il percorso fino alla semifinale con la Nuova Pescia Romana, finalista nella passata annata – rimarca Cannone – Ora ci giocheremo questa finale sperando di spuntarla, ma anche la W3 Roma Team è una squadra che naviga nella alta classifica del suo girone e questo testimonia l’alto livello delle protagoniste di quest’ultimo atto».Prima della finale programmata per il 26 maggio, ci sarà da giocare quattro gare di campionato. «I ragazzi dovranno essere bravi a tenere distinte le due competizioni: sono convinto che possiamo dire la nostra anche in campionato visto che siamo terzi, ma a soli quattro punti dalla capolista Certosa che ospiteremo nel penultimo turno. Dopo la fine del torneo, ci concentreremo sull’ultimo atto di Coppa». La chiusura di Cannone è sulle prospettive dello Zena Montecelio. «Una società seria, organizzata e ambiziosa che vuole arrivare in Promozione: ci proveremo già quest’anno».