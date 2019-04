© RIPRODUZIONE RISERVATA

La W3 Roma Team sente odore di Promozione. La squadra che gioca al Melli (zona Torrino) contenderà allo Zena Montecelio la finale di Coppa Lazio di Prima categoria in programma il 26 maggio, ma prima proverà a raggiungere il traguardo del salto di categoria tramite il campionato.«Siamo al secondo posto del girone D, a sei punti dalla Nuova Maccarese che è forse troppo lontana – dice mister Stefano Manelli – Ma difendendo l’attuale posizione ci sarebbero ottime speranze di essere ripescati nella categoria superiore. Abbiamo fatto un bellissimo percorso anche in campionato e quindi ora dobbiamo essere concentrati per non disperdere questa “dote”. Dopo la fine del torneo ci sarà tempo per preparare al meglio anche la finale di Coppa Lazio, ottenuta con uno splendido cammino e con la bellissima semifinale sul campo di Pontecorvo».Per Manelli, che l’anno scorso ricopriva il ruolo di preparatore nella W3 Roma Team, si tratta del primo anno da allenatore: non proprio un’annata negativa… «Sono contento, ma la mia fortuna è stata trovare un gruppo che ha voglia di lavorare e di sacrificarsi. I ragazzi stanno dando il massimo, ora proviamo a chiudere nel migliore dei modi la stagione». D’altronde il club è cresciuto passo dopo passo partendo dalla Terza categoria e sembra avere tutti i requisiti per salire di un altro gradino. «La società ha dimostrato di avere i mezzi per poter crescere ancora e ha messo in piedi una rosa di tutto rispetto per questo campionato, dopo aver chiuso al quarto posto la passata stagione» conclude Manelli.