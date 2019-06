Vis Sezze, Catanzani resta in Eccellenza dopo il no all'Artena

Dalla salvezza dello scorso anno alla splendida promozione in Eccellenza e le finali di Coppa Italia sfiorate per un’inezia. Il tecnico Flavio Catanzani, al quinto anno da allenatore, che nella sua giovane carriera ha già vinto ben tre campionati, resta saldo sulla panchina della Vis Sezze. Le lusinghe della Vis Artena (serie D) sono state forti, ma Catanzani ha deciso di restare nel centro lepino nel massimo torneo regionale. «Ringrazio il presidente della Vis Artena, Roberto Matrigiani – ha affermato il tecnico di Nettuno – Attualmente il mio futuro è con la Vis Sezze, nel segno della continuità. La proprietà, così come i tanti tifosi, mi hanno sempre dimostrato grande affetto e stima. Sono sicuro che continueremo questo progetto vincente, in cui la società si sta strutturando sempre di più. Una categoria ritrovata dopo oltre 20 anni».





