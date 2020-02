© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis Sezze è tornata al successo dopo tre turni “di astinenza”. I ragazzi di mister Flavio Catanzani hanno allungato la striscia negativa dell’Atletico Lodigiani imponendosi per 2-1 e sono volati al quinto posto, a sole quattro lunghezze dal Gaeta secondo. «Una vittoria molto importante – dice l’allenatore della Vis Sezze – L’Atletico Lodigiani è una squadra importante e noi l’abbiamo battuta in inferiorità numerica visto che, dopo il gol del vantaggio di Carlini e il pari dei padroni di casa, eravamo rimasti in dieci alla mezz’ora del secondo tempo per l’espulsione di Ranieri. In pieno recupero, però, abbiamo guadagnato il calcio di rigore che Giannone ha trasformato per una vittoria davvero pesante».Il tecnico non vuole ancora sbilanciarsi sull’obiettivo della squadra pontina: «Posso dire che finora sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questa prima stagione dopo il ritorno in Eccellenza. Siamo stati bravi a “dimenticare” la strepitosa cavalcata dello scorso anno e stiamo facendo un ottimo campionato. Ma la classifica rimane cortissima e non mi sento al sicuro, basta leggere le rose di chi ci sta dietro…». L’ex allenatore dell’Anzio, però, fissa una data “a breve scadenza” per capire meglio l’obiettivo della Vis Sezze in questo finale di stagione: «Ora avremo la gara interna con l’Astrea e poi la sfida col Pontinia: due gare crocevia che ci diranno di più».Sul match coi capitolini, Catanzani sottolinea «le alte difficoltà che ci aspettano. Di fronte avremo una squadra reduce dai successi con Ausonia e Gaeta e che quindi è in grande salute. Fare un risultato positivo ci darebbe grandissimo entusiasmo». Intanto in casa pontina si inizia già a pensare al futuro: «La società ha incominciato a ragionare sulla prossima stagione e mi ha fatto capire di avere fiducia nel mio lavoro: questo è un grande attestato di stima che non può che farmi piacere».