Il Trastevere torna a vincere. La squadra di Perotti ha vinto per 3-2 contro il Flaminia e resta al camando del girone G. Al Trastevere Stadium c'è stato anche il terzo tempo offerto della società di Pier Luigi Betturri e tra gli ospiti c'era anche Antonello Venditti, che ha assistito alla gara. Il commento di mister Fabrizio Perrotti: «E' stata una vittoria meritata e sofferta considerando che a 10 minuti dalla fine eravamo sotto 2-1. Un successo che ci permette di riscattarci dopo il ko di Lanusei, ma non ci sarà neanche il tempo di festeggiare visto che domenica giocheremo contro una squadra ostica come il Sassari Latte Dolce». In questa giornata è crollato l’Avellino, scavalcato da Albalonga, Monterosi ed Aprilia. La Lupa Roma ha steso a sorpresa l'Atletico, ritrovando tre punti importantissimi. Tonfo del Latina contro l'Anagni. © RIPRODUZIONE RISERVATA