Il secondo turno infrasettimanale del girone G di serie D ha visto la sconfitta (2-1) della capolista Trastevere in casa del Lanusei che ora sono appaiate in testa, ma i romani hanno una gara in meno. «Abbiamo regalato un tempo – ha detto il tecnico Perotti- poi non è bastata la ripresa per pareggiare. Il nostro gol è arrivato forse troppo tardi». C'è stata anche la risalita in classifica dell’Avellino (6-1 alla malcapitata Lupa Roma) del Latina, dell'Atletico e dell’Albalonga. Buon punto per il pari dell’Artena contro il Sassari Latte Dolce. Spettacolare pari tra Flaminia e Ostia Mare (2-2), con il direttore di gara Diop di Treviglio che ha scontentato tutti. «Da parte nostra - ha detto il tecnico dell'Ostia Greco - ci sono stati tre minuti di follia che ci hanno negato la vittoria». L’Aprilia ha espugnato (1-0) il campo di Monterosi, squadra quest'ultima che non riesce a sollevare la testa da almeno tre turni.I risultato della giornataAlbalonga- Ladispoli 4-0Anzio- Latin 0-3Flaminia Civita Castellana - Ostia Mare Lido 2-2Castiadas- Cassino 0-1Anagni –Sassari 2-0Lanusei Trastevere 2-1Monterosi Aprilia 0-1Sassari Latte Dolce Vis Artena 1-1Sff Atletico-Budoni 2-1Avellino- Lupa Roma 6-1